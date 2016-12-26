Неформальная встреча «Без галстуков»

23 декабря, в канун Новогодних праздников, сектор по молодежной политике собрал на неформальной встрече «Без галстуков» лучших представителей молодежного движения города Амурска, самых активных волонтеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений. 23 декабря, в канун Новогодних праздников, сектор по молодежной политике собрал на неформальной встрече «Без галстуков»лучших представителей молодежного движения городаАмурска, самых активных волонтеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений.

Традиционно на встрече были подведены итоги уходящего года по добровольческой деятельности . Елена Николаевна Захарова, заместитель главы по социальным вопросам, наградила лучших добровольцев, вручила 19 личных книжек волонтера, поблагодарив ребят за активность, ответственность и организованность.

Развитие молодежного движения в городе невозможно без тех людей, кто развивает нашу молодежь, зажигает и мотивирует. Исполняющий обязанности главы администрации Кирилл Сергеевич Бобров вручил 29 руководителям детских и молодежных общественных объединений города благодарственные письма за огромный вклад в развитие молодежного движения в городе Амурске, активную жизненную позицию, целеустремленность и трудолюбие.

В каждом молодежном объединении обязательно есть лидер. Тот, за кем идет вся команда и на кого ровняются. По итогам уходящего года, были выявлены 30 активистов объединений. Им были вручены благодарности главы города за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие детского и молодёжного движения в городе Амурске.

Завершила встречу небольшая пресс-конференция, на которой Елена Николаевна и Кирилл Сергеевич ответили на вопросы молодежи.

Подводя черту под уходящим городом, выражаем огромную благодарность всем, кто принимает участие в поддержке и развитии молодежного движения в городе Амурске. Поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы следующий год прошел как минимум не хуже старого. Пусть все то замечательное, что подарил нам прошедший год растет и преумножается в будущем, сбываются все самые желанные мечты, осуществляются надежды, пусть никого не покидает здоровье и счастье.