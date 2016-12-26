Информация

В городе Амурске 160 газифицированных домов и 21 дом снабжается газовыми болонами. Схема газоснабжения и газификации городского поселения город Амурск разработана индивидуальным предпринимателем Анчиковым Г.Л. - по окончанию согласования схемы газоснабжения и газификации городского поселения «Город Амурск» со всеми заинтересованными службами, схема будет размещена на сайте администрации. - вопросами газоснабжения города Амурска занимается Амурский участок Комсомольского филиала АО «Газпромгазораспределение Дальний Восток».