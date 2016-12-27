Дорогие амурчане!



Поздравляем вас с наступающим Новым 2017 годом!

Год уходящий был для нас ответственным, рабочим. Удалось сделать много для благоустройства города, развития культуры и спорта. Принято много важных и нужных решений. Город становится более благоустроенным, и мы знаем, что многие уже почувствовали перемены к лучшему.

Приоритеты и принцип работы городской власти остались прежними – ничего для себя, все только в интересах амурчан, все для блага нашего города. Чтобы через не очень длительный промежуток времени каждый почувствовал, что Амурск по-прежнему преображается, меняется к лучшему.

Хотим сказать, что успокаиваться на достигнутом никто не собирается, еще больше планируем сделать и в наступающем 2017 году.

Мы очень хотим, чтобы Амурск был красивым, чистым, уютным, чтобы амурчане гордились им и любили его, чтобы наши дети и внуки росли в Амурске и не покидали его.

Желаем всем нашим землякам в новом году счастья и любви, семейного благополучия, спокойствия и уверенности, здоровья, терпения и мудрости. Этот год несет нам перемены. Пусть у всех они будут только к лучшему!

С Новым Годом!

Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин

Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина