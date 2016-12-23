Подведены итоги городских новогодних конкурсов, в которых приняли участие более 6о работ. В конкурс игрушек «Новогодняя снежинка» в номинации «Новогодняя снежинка» победителями стали: 1 место Учащиеся 8 В класса Школа 4 2 место Соловьёва Екатерина школа № 2 5 Б класс 3 место Коробка Екатерина школа № 3 5 Б класс

В номинации «Новогодняя игрушка» победителями стали: 1 место Жуков Артур, школа № 5 2 Б класс и Демченко Карина, объединение мягкой игрушки «Золушка» центра Темп 2 место Семёнов Никита школа № 2 5Б класс и Анохин Захар школа № 7 3 место Гостев Антон школа № 9, Салова Анастасия школа № 5 4Б класс, Кузьменок Вадим школа № 5 1А класс, Акрашев Валерий школа № 7 3А класс и Трофимович Владислав В номинации «Самый маленький участник» приз достался 2-х летнему Буханцеву Тимуру В Фотоконкурсе «Новогодняя суета» призовые места распределились следующим образом: В номинации «Классный новый год» 1 место - 11 класс школа №2 2 место - Коровина Светлана студентка Амурского политехнического техникума 3 место - 11 класс школа №2 В номинации «Семейные радости» 1 место - Утробина Екатерина Викторовна В номинации «Новогодняя компания» 1 место - Мультстудия "Приключение", руководитель Михайлова Светлана Анатольевна 2 место 11 класс МБОУ СОШ №2 3 место Бормотова Наталья студентка Амурского политехнического техникума Так же в городе проходил конкурс ледовых скульптур «По мотивам сказки «Снежная королева», победителями конкурса стали: Бельды Вячеслав Петрович Калягин Алексей Викторович Калягин Андрей Викторович Черныш Александр Григорьевич Благодарим всех, кто принял участие и поздравляем с наступающим Новым Годом! Отдел культуры администрации г.Амурска