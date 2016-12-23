|Итоги городских новогодних конкурсов
|23.12.2016 г.
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В конкурс игрушек «Новогодняя снежинка» в номинации «Новогодняя снежинка» победителями стали:
1 место Учащиеся 8 В класса Школа 4
2 место Соловьёва Екатерина школа № 2 5 Б класс
3 место Коробка Екатерина школа № 3 5 Б класс
В номинации «Новогодняя игрушка» победителями стали:
1 место Жуков Артур, школа № 5 2 Б класс и Демченко Карина, объединение мягкой игрушки «Золушка» центра Темп
2 место Семёнов Никита школа № 2 5Б класс и Анохин Захар школа № 7
3 место Гостев Антон школа № 9, Салова Анастасия школа № 5 4Б класс, Кузьменок Вадим школа № 5 1А класс, Акрашев Валерий школа № 7 3А класс и Трофимович Владислав
В номинации «Самый маленький участник» приз достался 2-х летнему Буханцеву Тимуру
В Фотоконкурсе «Новогодняя суета» призовые места распределились следующим образом:
В номинации «Классный новый год»
1 место - 11 класс школа №2
2 место - Коровина Светлана студентка Амурского политехнического техникума
3 место - 11 класс школа №2
В номинации «Семейные радости»
1 место - Утробина Екатерина Викторовна
В номинации «Новогодняя компания»
1 место - Мультстудия "Приключение", руководитель Михайлова Светлана Анатольевна
2 место 11 класс МБОУ СОШ №2
3 место Бормотова Наталья студентка Амурского политехнического техникума
Так же в городе проходил конкурс ледовых скульптур «По мотивам сказки «Снежная королева», победителями конкурса стали:
Бельды Вячеслав Петрович
Калягин Алексей Викторович
Калягин Андрей Викторович
Черныш Александр Григорьевич
Благодарим всех, кто принял участие и
поздравляем с наступающим Новым Годом!
Отдел культуры администрации г.Амурска