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Итоги городских новогодних конкурсов
23.12.2016 г.
Подведены итоги городских новогодних конкурсов, в которых приняли участие  более 6о работ.
В конкурс игрушек «Новогодняя снежинка» в  номинации «Новогодняя снежинка» победителями стали:
1 место Учащиеся 8 В класса Школа 4
2 место Соловьёва  Екатерина школа № 2 5 Б класс
3 место Коробка Екатерина школа № 3 5 Б класс

В номинации «Новогодняя игрушка» победителями стали:
1 место Жуков Артур, школа № 5 2 Б класс и Демченко Карина, объединение мягкой игрушки «Золушка» центра Темп
2 место Семёнов Никита школа  № 2 5Б класс и Анохин Захар  школа № 7
3 место Гостев Антон школа № 9,         Салова Анастасия школа № 5  4Б класс, Кузьменок Вадим школа № 5  1А класс,   Акрашев Валерий школа № 7 3А класс и Трофимович Владислав
В номинации «Самый маленький участник» приз достался 2-х летнему  Буханцеву Тимуру
В  Фотоконкурсе «Новогодняя суета» призовые места распределились следующим образом:
В номинации «Классный новый год»
1 место - 11 класс школа  №2
2 место - Коровина Светлана студентка Амурского политехнического техникума
3 место - 11 класс школа  №2
В номинации «Семейные радости»
1 место - Утробина Екатерина Викторовна
В номинации «Новогодняя компания»
1 место - Мультстудия "Приключение", руководитель Михайлова Светлана Анатольевна
2 место 11 класс МБОУ СОШ №2
3 место Бормотова Наталья студентка Амурского политехнического техникума
Так же в городе проходил конкурс  ледовых скульптур «По мотивам сказки «Снежная королева», победителями  конкурса стали:
Бельды Вячеслав Петрович
Калягин Алексей Викторович
Калягин Андрей Викторович
Черныш Александр Григорьевич
 
Благодарим всех, кто принял участие и
поздравляем  с наступающим Новым Годом!
 
Отдел культуры администрации г.Амурска
 
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