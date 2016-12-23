Уважаемые руководители предприятий, учреждений и организаций.

инвалиды I и II групп имеют право на обслуживание вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций.

Исполнение данного Указа включено в перечень проверяемых вопросов по достижению показателей доступности объектов и услуг при проведении мониторинга исполнения Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" в Хабаровском крае».

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»: