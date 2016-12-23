Вниманию руководителей предприятий, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию!

В связи с участившимися случаями отравлений суррогатным алкоголем и спиртосодержащей непищевой продукцией «Боярышник» усилить контроль за приемом алкогольной и спиртосодержащей продукцией для дальнейшей реализации, для чего проверять сопроводительные документы на продукцию и регистрировать закуп в ЕГАИС. В местах реализации спиртосодержащей непищевой продукции информировать покупателей о запрете ее употребления внутрь. О фактах реализации контрафактного алкоголя сообщать на телефон «горячей» линии комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности по номеру (4212040-26-20 или в администрацию города Амурска по телефону 2-13-76.