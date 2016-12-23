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Главная arrow Потребительский рынок arrow Вниманию руководителей предприятий, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию!
Вниманию руководителей предприятий, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию!
23.12.2016 г.
В связи с участившимися случаями отравлений суррогатным алкоголем и спиртосодержащей  непищевой  продукцией «Боярышник» усилить контроль  за приемом  алкогольной и спиртосодержащей продукцией для дальнейшей реализации, для чего проверять сопроводительные документы на продукцию и регистрировать закуп в ЕГАИС.
В местах реализации спиртосодержащей непищевой продукции информировать покупателей о запрете ее употребления внутрь.
О фактах реализации контрафактного алкоголя сообщать на телефон «горячей» линии комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности по номеру (4212040-26-20 или в администрацию города Амурска по телефону 2-13-76.
 
 
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