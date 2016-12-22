|27 декабря – День спасателя Российской Федерации
|22.12.2016 г.
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Уважаемые сотрудники спасательных служб!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Рискуя жизнью, вы первыми приходите на помощь во время пожаров, наводнений, других стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф. В экстремальной ситуации вам приходится принимать ответственные решения, от которых зависят благополучие, здоровье, а зачастую и жизни людей.
Сегодня спасательная служба – одна из самых современных, с отлаженной системой оперативного реагирования.
Благодарим вас за преданность делу, мужество, верность долгу! Убеждены, что, опираясь на славные традиции и накопленный опыт, вы и впредь будете успешно решать возложенные на вас задачи.
От всей души желаем вам здоровья и успехов в службе на благо народа!
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина