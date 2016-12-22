toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Местное самоуправление arrow Глава города arrow Поздравления Главы города arrow 27 декабря – День спасателя Российской Федерации
27 декабря – День спасателя Российской Федерации
22.12.2016 г.
Уважаемые сотрудники спасательных служб!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Рискуя жизнью, вы первыми приходите на помощь во время пожаров, наводнений, других стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф. В экстремальной ситуации вам приходится принимать ответственные решения, от которых зависят благополучие, здоровье, а зачастую и жизни людей.
Сегодня спасательная служба – одна из самых современных, с отлаженной системой оперативного реагирования.
Благодарим вас за преданность делу, мужество, верность долгу! Убеждены, что, опираясь на славные традиции и накопленный опыт, вы и впредь будете успешно решать возложенные на вас задачи.
От всей души желаем вам здоровья и успехов в службе на благо народа!
 
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина

 

 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
ng_10112016.jpg
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
160x160.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2016 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика