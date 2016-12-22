27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Уважаемые сотрудники спасательных служб!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Рискуя жизнью, вы первыми приходите на помощь во время пожаров, наводнений, других стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф. В экстремальной ситуации вам приходится принимать ответственные решения, от которых зависят благополучие, здоровье, а зачастую и жизни людей.

Сегодня спасательная служба – одна из самых современных, с отлаженной системой оперативного реагирования.

Благодарим вас за преданность делу, мужество, верность долгу! Убеждены, что, опираясь на славные традиции и накопленный опыт, вы и впредь будете успешно решать возложенные на вас задачи.

От всей души желаем вам здоровья и успехов в службе на благо народа!

Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин

Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина