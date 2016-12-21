22 декабря День энергетика!

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Амурска!

Примите теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Энергетическая отрасль по праву считается базовой отраслью экономики и ваш успешный труд – это весомый вклад в развитие и процветание нашего города, региона и страны в целом.

Вы обеспечиваете всех амурчан, а также все предприятия и организации жизненно необходимыми благами – электроэнергией и теплом. Благодаря вашему профессионализму энергосистема в нашем городе устойчиво работает и летом, и особенно в зимний период.

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. Высокие напряжения, круглосуточный график работы и повышенная ответственность – все это удел по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей.

В этот праздничный день благодарим вас за ответственность и профессионализм, благодаря которым осуществляется стабильное, надежное и безопасное энергоснабжение.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!

Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин



Председатель Совета депутатов Л.Е.Кавелина