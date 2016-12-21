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22 декабря День энергетика!
21.12.2016 г.
Уважаемые  работники и ветераны энергетического комплекса Амурска!
Примите теплые поздравления  с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Энергетическая отрасль по праву считается базовой отраслью экономики и ваш успешный труд – это весомый вклад в развитие и процветание нашего города, региона и страны в целом.
 Вы обеспечиваете всех амурчан, а также все предприятия и организации жизненно необходимыми благами – электроэнергией и теплом. Благодаря вашему профессионализму энергосистема в нашем городе устойчиво работает и летом, и особенно в зимний период.
Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. Высокие напряжения, круглосуточный график работы и повышенная ответственность – все это удел по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей.
 В этот праздничный день благодарим вас за ответственность и профессионализм, благодаря которым осуществляется стабильное, надежное и безопасное энергоснабжение.
 Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!
 
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е.Кавелина
 
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