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Торжественное открытие зимнего городка на Комсомольской площади
21.12.2016 г.
Уважаемые амурчане и гости города!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2017 годом и приглашаем на Торжественное открытие зимнего городка  на Комсомольской площади, которое состоится 25 декабря в 17.00 часов. Вас ждут встречи с театрализованными персонажами, игры, хороводы и новогодний фейерверк.
Всех, кто желает встретиться с Дедом Морозом и его свитой и лично получить подарок из рук Деда Мороза приглашаем на проспекты Комсомольский и Строителей с 15.00 до 17.00. Счастливого Нового года!
Оргкомитет праздника.
 
 
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