Уважаемые амурчане и гости города!



Поздравляем вас с наступающим Новым 2017 годом и приглашаем на Торжественное открытие зимнего городка на Комсомольской площади, которое состоится 25 декабря в 17.00 часов. Вас ждут встречи с театрализованными персонажами, игры, хороводы и новогодний фейерверк.

Всех, кто желает встретиться с Дедом Морозом и его свитой и лично получить подарок из рук Деда Мороза приглашаем на проспекты Комсомольский и Строителей с 15.00 до 17.00. Счастливого Нового года!

Оргкомитет праздника.