toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Местное самоуправление arrow Администрация arrow Доступная среда arrow КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району информирует:
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району информирует:
20.12.2016 г.
Инвалидам по зрению предоставляется бесплатный доступ к "говорящим книгам" в специальном "криптозащищенном" формате автономной некоммерческой организацией "Первая интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению "Логос" (далее - онлайн- библиотека).
Для получения услуг онлайн-библиотеки необходимо зарегистрироваться в КГБУК "Хабаровская специализированная библиотека для слепых" (далее - библиотека), предоставив паспорт и справку МСЭК.
Для инвалидов по зрению, проживающих за пределами г. Хабаровска, возможно направление документов в сканированном виде.
Телефон абонентского отдела библиотеки для справок 29 47 72.
Информация предоставлена Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
ng_10112016.jpg
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
160x160.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2016 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика