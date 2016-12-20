|КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району информирует:
|20.12.2016 г.
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Инвалидам по зрению предоставляется бесплатный доступ к "говорящим книгам" в специальном "криптозащищенном" формате автономной некоммерческой организацией "Первая интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению "Логос" (далее - онлайн- библиотека).
Для получения услуг онлайн-библиотеки необходимо зарегистрироваться в КГБУК "Хабаровская специализированная библиотека для слепых" (далее - библиотека), предоставив паспорт и справку МСЭК.
Для инвалидов по зрению, проживающих за пределами г. Хабаровска, возможно направление документов в сканированном виде.
Телефон абонентского отдела библиотеки для справок 29 47 72.
Информация предоставлена Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.