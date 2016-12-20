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20.12.2016 г.
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В минувшую субботу, во Дворце Культуры, прошла первая городская конкурсная программа для ветеранов «Супер-бабушка», приуроченная к 30-летию ветеранского движения. Организаторами выступили сектор по молодежной политике и общественный Совет молодежи города Амурска. В мероприятии принимали участие 80 человек: группы поддержки и конкурсантки:
Кутьмина Людмила Сергеевна –патронный завод «Вымпел»;
Сережкина Раиса Петровна – Администрация;
Пичуева Галина Николаевна –ЦКК;
Караготская Серафима Павловна- Амурская ТЭЦ-1:
Белопашинцева Римма Владимировна- Здравоохранение;
Петренко Дина Филипповна - трест Амурскстрой.
Бабушкам были предложены 6 конкурсов: визитка – где каждая конкурсантка
отразила свое хобби, семейные традиции, жизненные достижения; Кулинарный
конкурс «Ай-да блинчики!», где бабушки представляли блюда из
приготовленных дома блинов. В данном конкурсе оценивались: сервировка,
представление блюда, вкусовые качества; Конкурс «На одной волне» , где
за 2 минуты конкурсантам необходимо было дать как можно больше
объяснений современных понятий без использования однокоренных слов;
Конкурс частушек, где бабушки исполняли частушки на темы: Новый год,
молодёжь, 30 лет; Конкурс «Я для города важна! И Амурску я нужна!», где
необходимо было рассказать, как каждая из конкурсанток может помочь
решить те или иные проблемы города; Конкурс «Умелые ручки» состоял из
двух этапов: в первом этапе бабушки соревновались в изготовлении
новогодних снежинок; во втором этапе конкурсантки и их группы поддержки
мастерили елку и украшали ее подручными материалами.
Перед жюри
стояла нелегкая задача выявить «Супер-бабушку». Все конкурсантки
достойно справлялись с испытаниями, которые для них подготовила
молодежь. По итогам конкурсной программы победительницами стали: в
номинации «Супер-Бабушка» - Кутьмина Людмила Сергеевна; в номинации
«Супер хозяйственная бабушка» - Караготская Серафима Павловна; в
номинации «Супер современная бабушка» - Петренко Дина Филипповна, в
номинации «Бабушка супер-звезда» - Сережкина Раиса Петровна; в номинации
«Супер социальная бабушка» - Белопашинцева Римма Владимировна; в
номинации «Супер талантливая бабушка» - Пичуева Галина Николаевна.
Общественный Совет молодежи поздравляет Совет ветеранов с 30-летием и желает здоровья, бодрости, энергии на долгие годы.
Мы гордимся своими ветеранами!