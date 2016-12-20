Главная Амурск Молодежная политика Новости «Супер-бабушка» Молодежная политика«Супер-бабушка» «Супер-бабушка» В минувшую субботу, во Дворце Культуры, прошла первая городская конкурсная программа для ветеранов «Супер-бабушка», приуроченная к 30-летию ветеранского движения. Организаторами выступили сектор по молодежной политике и общественный Совет молодежи города Амурска. В мероприятии принимали участие 80 человек: группы поддержки и конкурсантки:

Кутьмина Людмила Сергеевна –патронный завод «Вымпел»;

Сережкина Раиса Петровна – Администрация;

Пичуева Галина Николаевна –ЦКК;

Караготская Серафима Павловна- Амурская ТЭЦ-1:

Белопашинцева Римма Владимировна- Здравоохранение;

Петренко Дина Филипповна - трест Амурскстрой.

Бабушкам были предложены 6 конкурсов: визитка – где каждая конкурсантка отразила свое хобби, семейные традиции, жизненные достижения; Кулинарный конкурс «Ай-да блинчики!», где бабушки представляли блюда из приготовленных дома блинов. В данном конкурсе оценивались: сервировка, представление блюда, вкусовые качества; Конкурс «На одной волне» , где за 2 минуты конкурсантам необходимо было дать как можно больше объяснений современных понятий без использования однокоренных слов; Конкурс частушек, где бабушки исполняли частушки на темы: Новый год, молодёжь, 30 лет; Конкурс «Я для города важна! И Амурску я нужна!», где необходимо было рассказать, как каждая из конкурсанток может помочь решить те или иные проблемы города; Конкурс «Умелые ручки» состоял из двух этапов: в первом этапе бабушки соревновались в изготовлении новогодних снежинок; во втором этапе конкурсантки и их группы поддержки мастерили елку и украшали ее подручными материалами.

Перед жюри стояла нелегкая задача выявить «Супер-бабушку». Все конкурсантки достойно справлялись с испытаниями, которые для них подготовила молодежь. По итогам конкурсной программы победительницами стали: в номинации «Супер-Бабушка» - Кутьмина Людмила Сергеевна; в номинации «Супер хозяйственная бабушка» - Караготская Серафима Павловна; в номинации «Супер современная бабушка» - Петренко Дина Филипповна, в номинации «Бабушка супер-звезда» - Сережкина Раиса Петровна; в номинации «Супер социальная бабушка» - Белопашинцева Римма Владимировна; в номинации «Супер талантливая бабушка» - Пичуева Галина Николаевна.



Общественный Совет молодежи поздравляет Совет ветеранов с 30-летием и желает здоровья, бодрости, энергии на долгие годы.

Мы гордимся своими ветеранами!



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