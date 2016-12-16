Корректировка перечня территорий Крайнего Севера не имеет отношения к льготам и пенсиям

Правительство России изменило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов. Постановление от 6 декабря 2016 года № 1305 опубликовано на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru. Согласно документу, сокращен перечень территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченным сроком завоза грузов. Изменения на Дальнем Востоке коснулись Якутии, Амурской области и Хабаровского края.

«Корректировка перечня касается только вопросов северного завоза в районы Крайнего Севера. Она никак не связана с северными льготами - льготный стаж при назначении пенсии, дополнительный отпуск, надбавки к заработной плате, все остается, как было, - рассказал председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Останутся в перечне - Аяно-Майский, Николаевский, Нанайский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, имени Полины Осипенко районы. Кроме того, в списке территорий Крайнего Севера - посёлки Софийск и Шахтинский Верхнебуреинского района, Верхнетамбовское и Нижнехалбинское сельские поселения Комсомольского района.

Города Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань и муниципальные районы Ванинский, Солнечный, Советско-Гаванский в Перечень, утвержденный в 2000 году, не входили, и не включены в Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 6 декабря 2016 года.

«Данное постановление вышло, потому что за последние годы произошли изменения, связанные с развитием транспортной инфраструктуры. В частности, появились новые дороги. Поэтому во многих регионах, в том числе и в Хабаровском крае, поселения стали более доступными», - разъяснила председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной Думы Хабаровского края Наталия Пудовкина.

Из бюджета региона выделяют компенсации на возмещение транспортных затрат тем предпринимателям, которые завозят в отдалённые районы продукты. На территории Хабаровского края с 2011 года действует перечень товаров, поставка которых предполагает такую систему взаиморасчёта.

«В список включены сахар, мука, продукты, предназначенные для питания маленьких детей. Индивидуальные предприниматели, которые завозят их, потом могут представить документы на возмещение транспортных расходов по тем продуктам, что вошли в перечень. Но в Хабаровском крае этот закон действует только в отношении Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов. Эти три района имеют только авиационное сообщение большую часть года, морем завезти груз можно только в навигационный период времени. В целом, постановление правительства России никоим образом не повлияет на ту работу, которая проходит в регионе по завозу грузов», - добавила Наталия Пудовкина.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря № 1305 не касается северных льгот. Отнесение территорий к Крайнему Северу и приравненных к ним местностей, на основании которых начисляются заработная плата, пенсии, предоставляются социальные гарантии, регулируются другими нормативными правовыми актами.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.

http://www.duma.khv.ru/