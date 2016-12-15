Вниманию руководителей предприятий пищевой промышленности!

В соответствии с приказом Правительства Хабаровского края от 30.11.2016 № 1063 «Об утверждении Положения о порядке присвоения права использования логотипа «Наш выбор 27» для товаров, производимых на территории Хабаровского края» 05 декабря 2016 года в Хабаровском крае стартовал народный проект по поддержке производителей Хабаровского края «Наш выбор 27». В соответствии с приказом Правительства Хабаровского края от 30.11.2016 № 1063 «Об утверждении Положения о порядке присвоения права использования логотипа «Наш выбор 27» для товаров, производимых на территории Хабаровского края» 05 декабря 2016 года в Хабаровском крае стартовал народный проект по поддержке производителей Хабаровского края «Наш выбор 27». Приглашаем руководителей предприятий пищевой промышленности города Амурска принять участие в проекте и предложить свои товары на маркировку логотипом. По вопросам оформления документации обращаться в отдел экономики по адресу: г. Амурск, пр. Мира, 14, кабинет № 4, телефон 2-13-76.