На лыжной трассе в районе стадиона «Юность» проведены спортивные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Наш город Амурск» и посвящённые открытию спортивного сезона 2016-2017 г.г. для любителей и профессионалов лыжного спорта. В соревнованиях приняли участие 99 спортсменов. Победители и призёры были награждены грамотами, медалями, сладкими призами. Все участники награждены грамотами за участие и сладкими призами. Соревнования проводились на дистанции 1,2, 3,5 км классическим стилем. За первые места в группах мужчин главный редактор Галина Бабичева предоставила годовую подписку на газету "Наш город Амурск".

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда г.Амурска для участия в первенстве Хабаровского края в г.Хабаровске 16-18 декабря 2016 года. Самому старшему участнику 70 лет, младшему 6 лет

3 декабря 2016г гонка свободным ходом

1 место 2 место 3 место Дистанция 3 км группа девушек 2000-2002 г.р. Лазарева Арина СШ№6 Маркова Татьяна СШ№2 Мещерякова Элеонора СШ№3 Дистанция 3 км группа девушек 2003-2004 г.р. Шевченко Наталья СШ№9 Котова Мария СШ№3 Обедкина Виктория СШ№2 Дистанция 5 км группа юношей 2000-2002 г.р. Шестаков Михаил СШ№6 Куклин Константин СШ№3 Докучаев Виталий СШ№6 Дистанция 5 км группа юношей 2003-2004 г.р. Чипизубов Илья СШ№2 Долбенкин Иван СШ№3 Ткаченко Вадим СШ№3

4 декабря 2016г гонка классическим стилем

1 место 2 место 3 место Дистанция 3 км группа девушек 2000-2002 г.р. Маркова Татьяна СШ№2 Лазарева Арина СШ№6 Мещерякова Элеонора СШ№3 Дистанция 3 км группа девушек 2003-2004 г.р. Шевченко Наталья СШ№9 Котова Мария СШ№3 Иванова Елизавета СШ№9 Дистанция 5 км группа юношей 2000-2002 г.р. Шестаков Михаил СШ№6 Галкин Александр СШ№3 Куклин Константин СШ№3 Дистанция 5 км группа юношей 2003-2004 г.р. Чипизубов Илья СШ№2 Ткаченко Вадим СШ№3 Кузнецов Игорь СШ№2 Дистанция 2 км группа мальчиков 2005-2006 г.р. Черепанов Артём СШ№7 Стулёв Артур СШ№3 Ботясов Александр СШ№5 Дистанция 2 км группа девочек 2005-2006 г.р. Польянова Виктория СШ№3 Колесникова Эля СШ№2 Торопова Полина СШ№2 Дистанция 1 км группа мальчиков 2007 г.р. и младше Польянов Дмитрий СШ№3 Головнёв Илья СШ№3 Деберцев Степан СШ№9 Дистанция 1 км группа девочек 2007 г.р. и младше Сидоренко АлинаСШ№5 Казанцева Ярослава СШ№2 Колесникова Арина СШ№2 Дистанция 5 км группа мужчин 60 лет и старше гонка свободным стилем Санкин Александр Осух Виктор Васильев Сергей Дистанция 5 км группа мужчин до 60 лет гонка свободным стилем Казанцев Роман Шугай Евгений Долбенкин Игорь Дистанция 3 км группа женщин гонка свободным стилем Чепелева Татьяна

Лыжные трассы подготовили тренеры-преподаватели Чипизубов Александр Андреевич, Бутырин Павел Сергеевич, Котов Геннадий Петрович.

Особую благодарность организаторы соревнований выражают Рой Евгению Дмитриевичу за помощь в быстрой обработке результатов и предоставление протоколов по программе, которую он сам разработал.

Информация предоставлена ОФиС