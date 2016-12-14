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На лыжной трассе в районе стадиона «Юность» проведены
спортивные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Наш город Амурск» и
посвящённые открытию спортивного сезона 2016-2017 г.г. для любителей и профессионалов лыжного
спорта. В соревнованиях приняли участие 99 спортсменов. Победители и призёры
были награждены грамотами, медалями, сладкими
призами. Все участники награждены грамотами за участие и сладкими призами.
Соревнования проводились на дистанции 1,2, 3,5 км классическим стилем. За первые места в группах мужчин главный
редактор Галина Бабичева предоставила
годовую подписку на газету "Наш город Амурск".
По результатам
соревнований будет сформирована сборная команда г.Амурска для участия в
первенстве Хабаровского края в г.Хабаровске 16-18 декабря 2016 года. Самому
старшему участнику 70 лет, младшему 6 лет
3 декабря 2016г гонка
свободным ходом
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1 место
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2 место
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3 место
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Дистанция 3 км группа девушек 2000-2002 г.р.
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Лазарева Арина СШ№6
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Маркова Татьяна СШ№2
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Мещерякова Элеонора СШ№3
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Дистанция 3 км группа девушек 2003-2004 г.р.
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Шевченко Наталья СШ№9
|
Котова Мария СШ№3
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Обедкина Виктория СШ№2
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Дистанция 5 км группа юношей 2000-2002 г.р.
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Шестаков Михаил СШ№6
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Куклин Константин СШ№3
|
Докучаев Виталий СШ№6
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Дистанция 5 км группа юношей 2003-2004 г.р.
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Чипизубов Илья СШ№2
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Долбенкин Иван СШ№3
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Ткаченко Вадим СШ№3
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4 декабря 2016г
гонка классическим стилем
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1 место
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2 место
|
3 место
|
Дистанция 3 км группа девушек 2000-2002 г.р.
|
Маркова Татьяна СШ№2
|
Лазарева Арина СШ№6
|
Мещерякова Элеонора СШ№3
|
Дистанция 3 км группа девушек 2003-2004 г.р.
|
Шевченко Наталья СШ№9
|
Котова Мария СШ№3
|
Иванова Елизавета СШ№9
|
Дистанция 5 км группа юношей 2000-2002 г.р.
|
Шестаков Михаил СШ№6
|
Галкин Александр СШ№3
|
Куклин Константин СШ№3
|
Дистанция 5 км группа юношей 2003-2004 г.р.
|
Чипизубов Илья СШ№2
|
Ткаченко Вадим СШ№3
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Кузнецов Игорь СШ№2
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Дистанция 2 км группа мальчиков 2005-2006 г.р.
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Черепанов Артём СШ№7
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Стулёв Артур СШ№3
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Ботясов Александр СШ№5
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Дистанция 2 км группа девочек 2005-2006 г.р.
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Польянова Виктория СШ№3
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Колесникова Эля СШ№2
|
Торопова Полина СШ№2
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Дистанция 1 км группа мальчиков 2007 г.р. и младше
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Польянов Дмитрий СШ№3
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Головнёв Илья СШ№3
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Деберцев Степан СШ№9
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Дистанция 1 км группа девочек 2007 г.р. и младше
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Сидоренко АлинаСШ№5
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Казанцева Ярослава СШ№2
|
Колесникова Арина СШ№2
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Дистанция 5 км группа мужчин 60 лет и старше гонка
свободным стилем
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Санкин Александр
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Осух Виктор
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Васильев Сергей
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Дистанция 5 км группа мужчин до 60 лет гонка свободным стилем
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Казанцев Роман
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Шугай Евгений
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Долбенкин Игорь
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Дистанция 3 км группа женщин гонка свободным стилем
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Чепелева Татьяна
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Лыжные трассы подготовили тренеры-преподаватели Чипизубов Александр Андреевич, Бутырин Павел Сергеевич, Котов Геннадий
Петрович.
Особую благодарность организаторы соревнований выражают Рой
Евгению Дмитриевичу за помощь в быстрой обработке результатов и предоставление протоколов по программе,
которую он сам разработал.
Информация предоставлена ОФиС