toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Амурск arrow Спорт arrow Новости arrow Соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Наш город Амурск»
Соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Наш город Амурск»
14.12.2016 г.

На лыжной трассе в районе стадиона «Юность» проведены спортивные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Наш город Амурск» и посвящённые открытию  спортивного сезона  2016-2017 г.г. для любителей и профессионалов лыжного спорта. В соревнованиях приняли участие 99 спортсменов. Победители и призёры были награждены  грамотами, медалями, сладкими призами. Все участники награждены грамотами за участие и сладкими призами. Соревнования проводились на дистанции 1,2, 3,5 км классическим  стилем. За первые места в группах мужчин главный редактор Галина Бабичева  предоставила годовую подписку на газету "Наш город Амурск".

 По результатам соревнований будет сформирована сборная команда г.Амурска для участия в первенстве Хабаровского края в г.Хабаровске 16-18 декабря 2016 года. Самому старшему участнику 70 лет, младшему 6 лет

3 декабря 2016г  гонка свободным ходом

1 место

2 место

3 место

Дистанция 3 км группа девушек 2000-2002 г.р.

Лазарева Арина СШ№6

Маркова Татьяна СШ№2

Мещерякова Элеонора СШ№3

Дистанция 3 км группа девушек 2003-2004 г.р.

Шевченко Наталья СШ№9

Котова Мария СШ№3

Обедкина Виктория СШ№2

Дистанция 5 км группа юношей 2000-2002 г.р.

Шестаков Михаил СШ№6

Куклин Константин СШ№3

Докучаев Виталий СШ№6

Дистанция 5 км группа юношей 2003-2004 г.р.

Чипизубов Илья СШ№2

Долбенкин Иван СШ№3

Ткаченко Вадим СШ№3

         

 

4 декабря 2016г   гонка классическим стилем

1 место

2 место

3 место

Дистанция 3 км группа девушек 2000-2002 г.р.

Маркова Татьяна СШ№2

Лазарева Арина СШ№6

Мещерякова Элеонора СШ№3

Дистанция 3 км группа девушек 2003-2004 г.р.

Шевченко Наталья СШ№9

Котова Мария СШ№3

Иванова Елизавета СШ№9

Дистанция 5 км группа юношей 2000-2002 г.р.

Шестаков Михаил СШ№6

Галкин Александр СШ№3

Куклин Константин СШ№3

Дистанция 5 км группа юношей 2003-2004 г.р.

Чипизубов Илья СШ№2

Ткаченко Вадим СШ№3

Кузнецов Игорь СШ№2

Дистанция 2 км группа мальчиков 2005-2006 г.р.

Черепанов Артём СШ№7

Стулёв Артур СШ№3

Ботясов Александр СШ№5

Дистанция 2 км группа девочек  2005-2006 г.р.

Польянова Виктория СШ№3

Колесникова Эля СШ№2

Торопова Полина СШ№2

Дистанция 1 км группа мальчиков 2007 г.р. и младше

Польянов Дмитрий СШ№3

Головнёв Илья СШ№3

Деберцев Степан СШ№9

Дистанция 1 км группа девочек 2007 г.р. и младше

Сидоренко АлинаСШ№5

Казанцева Ярослава СШ№2

Колесникова Арина СШ№2

Дистанция 5 км группа мужчин 60 лет и старше гонка свободным стилем

Санкин Александр

Осух Виктор

Васильев Сергей

Дистанция 5 км группа мужчин до 60 лет  гонка свободным стилем

Казанцев Роман

Шугай Евгений

Долбенкин Игорь

Дистанция 3 км группа женщин гонка свободным стилем

Чепелева Татьяна

 

 

         
 
Лыжные трассы подготовили тренеры-преподаватели  Чипизубов Александр Андреевич,  Бутырин Павел Сергеевич, Котов Геннадий Петрович.
Особую благодарность организаторы соревнований выражают Рой Евгению Дмитриевичу за помощь в быстрой обработке результатов и  предоставление протоколов по программе, которую он сам разработал.
 
Информация предоставлена ОФиС
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
ng_10112016.jpg
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
160x160.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2016 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика