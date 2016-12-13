О порядке ценообразования на товары народного потребления, реализуемые на территории Амурского муниципального района Хабаровского края.

Государственное регулирование в сфере ценообразования осуществляется в целях защиты прав граждан, соблюдения экономических интересов хозяйствующих субъектов, а также обеспечения нормального функционирования экономики в целом и ее отдельных отраслей.

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 № 530 утверждены правила установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливать предельно допустимые розничные цены.

Приказом региональной энергетической комиссии – Комитета цен Правительства Хабаровского края от 12.02.2015 № 8-ц «О торговых надбавках к отпускным ценам на товары народного потребления, реализуемые на территории Амурского муниципального района Хабаровского края» установлен предельный размер розничной торговой надбавки к свободным отпускным ценам на товары народного потребления отечественного и импортного производства, реализуемые населению г. Амурска с Амурским районом Хабаровского края, который составляет 20% к цене приобретения при закупе товаров розничными предприятиями через оптовые предприятия и у посредников, и 25% при закупе товаров розничными предприятиями непосредственно у предприятий-изготовителей.

В перечень товаров, на которые установлены предельные торговые надбавки, входят:

1. Продовольственные товары

1.1. Хлеб пшеничный, ржаной, ржано-пшеничный

1.2. Молоко и молочные продукты (кроме сыров и молочных консервов)

1.3. Масло сливочное

1.4. Масло подсолнечное

1.5. Мука

1.6. Рис шлифованный

1.7. Пшено

1.8. Крупа гречневая - ядрица

1.9. Макаронные изделия

1.10. Сахар-песок

1.11. Соль поваренная пищевая

1.12. Рыба свежемороженая (кроме деликатесных)

1.13. Мясо и мясопродукты (кроме деликатесных)

1.14. Яйцо куриное

1.15. Чай черный байховый

1.16. Картофель

1.17. Капуста белокочанная свежая

1.18. Лук репчатый

1.19. Морковь

1.20. Яблоки

2. Непродовольственные товары

2.1. Мыло

2.2. Моющие средства (стиральные порошки)

2.3. Зубная паста

2.4. Тетради (независимо от художественного оформления обложки)

2.5. Учебники для учащихся общеобразовательных учреждений (учебники федерального комплекта)

При этом обращаем внимание предпринимателей, что торговая надбавка в 20% и 25 % является максимальной, таким образом, округлять стоимость товара возможно только в меньшую сторону.

Частью 1 ст. 14.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги. За указанное правонарушение, предусмотрены следующие виды наказаний: административный штраф на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

При выявлении нарушений порядка ценообразования на товары народного потребления необходимо обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, ип. Полины Осипенко районах (г.Амурск, пр. Мира, 22»А»), либо в Амурскую городскую прокуратуру (г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 12).

И.о. городского прокурора О.В. Клепиков