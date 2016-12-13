День Конституции в Амурске

В честь Дня Конституции России, молодёжь Амурска приняла участие в интеллектуальной интерактивной игре «Я – Гражданин России», которая состоялась в минувшую субботу (10 декабря) в Амурском политехническом техникуме. В честь Дня Конституции России, молодёжь Амурска приняла участие в интеллектуальной интерактивной игре «Я – Гражданин России», которая состоялась в минувшую субботу (10 декабря) в Амурском политехническом техникуме. В торжественной обстановке восьми юным амурчанам были вручены паспорта. Церемонию вручения провела председатель территориальной избирательной комиссии Амурского района – Елена Шевчук, которая так же являлась председателем жюри игры. 6 команд показали знание Основного Закона нашей страны, выполняя различные задания на семи станциях: разгадать анаграмму, найти парное соответствие понятий, назвать полномочия Президента страны, по определениям назвать основные понятия, используемые в статьях Конституции и др. Все команды действовали слажено, показывая хороший уровень знаний. В финальной части игры ребятам было предложено разработать законопроект решающий проблему, которую капитаны получили при жеребьевке. Самым интересным, по мнению жюри, был признан проект решающий транспортную проблему городов. Его представил Максим Огородников, участник команды «Правоведы», школы № 5. По итогам игры 3 место заняла команда «Закон и справедливость» - Амурского политехнического техникума, 2 место команда школы №3, победителями игры были признаны команда «СССР» - школа № 2. Победители были награждены сертификатами в кафе «Мармелад», все участники получили сладкие призы – торты. Всего игра собрала 50 участников.