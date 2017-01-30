|1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района!
|30.01.2017 г.
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1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района!
Уважаемые жители Амурского муниципального района!
От всей души поздравляем вас с 54 – й годовщиной со дня образования нашего района!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями, верим в его большое будущее.
Благодарим всех жителей района за преданность своей малой Родине! Желаем Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С Днем района, дорогие земляки!
Глава городского поселения
«Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина