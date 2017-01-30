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Главная arrow Местное самоуправление arrow Глава города arrow Поздравления Главы города arrow 1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района!
1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района!
30.01.2017 г.
BPR2.jpg1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района!
Уважаемые жители Амурского муниципального района!
От всей души поздравляем вас с 54 – й годовщиной со дня образования нашего района!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями, верим в его большое будущее.
Благодарим всех жителей района за преданность своей малой Родине! Желаем Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С Днем района, дорогие земляки!

Глава городского поселения
«Город Амурск»                                 Б.П.Редькин

Председатель Совета депутатов                    Л.Е. Кавелина
 
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