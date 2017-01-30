Главная Местное самоуправление Глава города Поздравления Главы города 1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района! Местное самоуправление1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района! 1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района! 1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района!

Уважаемые жители Амурского муниципального района!

От всей души поздравляем вас с 54 – й годовщиной со дня образования нашего района!

Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями, верим в его большое будущее.

Благодарим всех жителей района за преданность своей малой Родине! Желаем Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С Днем района, дорогие земляки!



Глава городского поселения

«Город Амурск» Б.П.Редькин



Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина



1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района!Уважаемые жители Амурского муниципального района!От всей души поздравляем вас с 54 – й годовщиной со дня образования нашего района!Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями, верим в его большое будущее.Благодарим всех жителей района за преданность своей малой Родине! Желаем Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С Днем района, дорогие земляки!Глава городского поселения«Город Амурск» Б.П.РедькинПредседатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина Вернуться Подписаться на новости сайта

